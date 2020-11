Un policier en civil provoque une charge de CRS

Options du sujet Imprimer le sujet

Lors de la manifestation contre la loi sécurité globale le 17.10.2020, un policier en civil sans brassard ni autre identifiant vient pousser violemment un manifestant contre la rangée de CRS créant une réaction de la part de ces derniers. Il sort ensuite son tonfa et frappe des manifestants avant de rejoindre le rang des CRS.

Mais je vais quand même faire mon post !









Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4525 Karma: 4934 Je vois pas la sortie du tonfa

Sa mere la p...

Bientot ce genre d image sera interdit...

Pour proteger nos policiers

LOL



Edit : @nobrain Je dis 4 pages

