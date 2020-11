Murmurations d'étourneaux à Brest

Je suis accro Inscrit: 05/06/2010 14:33 Post(s): 588 Karma: 105

Première vidéo ici, depuis le temps



Tous matins et soirs vers la fin de l'Automne jusqu'au printemps, on a droit à ce ballet dans le ciel Brestois.



C'est plus une infestation à ce niveau car les arbres de certaines places et rues sont complètement remplis de ces oiseaux et ça fait un bordel pas possible. Sans compter les dégradations et l'odeur qu'ils laissent.



https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/voirie-les-etourneaux-de-retour-la-proprete-en-question-11-01-2017-11358729.php



https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-pas-de-corneilles-mais-des-etourneaux-qui-se-lachent-16-11-2020-12657595.php



HeyPremière vidéo ici, depuis le tempsTous matins et soirs vers la fin de l'Automne jusqu'au printemps, on a droit à ce ballet dans le ciel Brestois.C'est plus une infestation à ce niveau car les arbres de certaines places et rues sont complètement remplis de ces oiseaux et ça fait un bordel pas possible. Sans compter les dégradations et l'odeur qu'ils laissent.

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:34