L'humoriste américain John Oliver fait exploser un signe 2020 (USA)

Pour la dernière émission de la saison, l'humoriste américain (mais d'origine britannique) John Oliver qui présente Last Week Tonight a décidé de faire exploser un énorme signe 2020 pour marquer le coup :



John Oliver blast off 2020 Big Events - Last Week Tonight with John Oliver Nov 16

Contribution le : Aujourd'hui 22:31:53