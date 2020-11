Options du sujet Imprimer le sujet

MisoukErizo [VIDEO] NORMAN le Ping Pong animation 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 07/08/2014 13:13 Post(s): 42 Boujour , je voudrais partager une petite animation comique que j'ai crée sur la vidéo de Norman le ping pong

Je débute l'animation, c'est ma premiére vidéo, dites moi ce que vous en pensez





NORMAN - LE PING PONG [ANIMATION]

Contribution le : Aujourd'hui 06:49:06