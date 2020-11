Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 13:37:28 Post(s): 1



Notre collectif de court métrage a encore frappé, on avait fait un vidéo qui avait bien tourné ici ( Ménez ARE 400 )où l'on pouvait faire du ski dans les monts d'Arrée. Cette fois ci on propose Uber Dring. Un service de réveil en live français. Idéal pour les intermittents zikos qui se posent des questions sur leur avenir





Uber Dring





Cordialement !



