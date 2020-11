Options du sujet Imprimer le sujet

MoonMoon À 76 ans elle se présente comme une "silvergameuse" 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4340 Karma: 271 Elle s'appelle Marie-Joseph, mais dans l'univers des jeux vidéos, on l'appelle Mijo, Mijo-chat ou Mijocat.

Mijo a 76 ans, elle se présente comme une "silvergameuse", est passionnée par l'univers de Zelda et veut lancer sa chaîne de streaming à destination des séniors .

On était là pour les premiers essais de ses futures vidéos YouTube.





Contribution le : Aujourd'hui 14:23:28