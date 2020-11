Des intégrammes de folie

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 22:37:55 Post(s): 1





A bientôt Bonjour,Fan d'intégramme et n'en trouvant pas beaucoup en français sur internet, je me suis décidé à créer un site dédié, que je viens de publier : La folie de intégrammes.fr Il y en a déjà plus de 60, dont la fameuse énigme d'Einstein, j'en ajouterais d'autres prochainement.Pour tous ceux qui s'intéresse aux jeux de logique, venez faire un tour et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des suggestions, mais soyez indulgent, il me reste encore un peu de travail sur le site.A bientôt

