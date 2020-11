Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Aya Nakamura considérée comme remarquable a l'assemblé nationale. 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4205 Karma: 6486 Parce qu elle réinvente des expressions.



Aya Nakamura et ses chansons saluées par ce député LREM à l'Assemblée



Moi j aime particulièrement cette citation "allo allo allo millions dollars, bebe tu vaux ca".

Il y a une puissance dans le texte. C est du Rimbaud.

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:10