Hi Me In 5 Years



Le 4 octobre 2020, MrBeast dévoile une vidéo de lui il y a 5 ans qui s'adresse à lui d'aujourd'hui. Il parle de ses projets, de son envie d'aller à l'université et espère avoir 1 millions d'abonnés sur sa chaine Youtube.



Lors de la vidéo il avait 8726 abonnés et totalisait 1 830 631 vues. Aujourd'hui il est l'un des plus gros youtubers du monde avec plus de 46 millions d'abonnés et presque 8 milliard de vues.

