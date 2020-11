En Coree Du Sud premier journal televise présenté par une IA

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4207 Karma: 6496



En Corée du Sud, une animatrice virtuelle présente le JT pour la première fois



A droite la journaliste "clonée" a gauche son double...bluffant.

Je m en vais m acheter un casque VR j en ai plus riena foutre de la réalité. Elle me sert plus a rien.

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:17