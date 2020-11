Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Koreus (encore) pas content à la montagne 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3740 Karma: 1386







En vrai, c'est quoi cet adorable bestiole ?



Lien direct Un skieur rencontre Koreus qui semblerait être de mauvais poil aujourd'hui.En vrai, c'est quoi cet adorable bestiole ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:25