Un journaliste débarque dans une vidéoconférence entre ministres européens

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11865 Karma: 4538





Ce journaliste néerlandais a remarqué le document sur la photo et a donc tenté de compléter le mot de passe, jusqu’à parvenir à faire une entrée remarquée...





Security flaw lets journalist gatecrash EU Zoom meeting





Ce journaliste néerlandais a réussi à pirater une réunion des ministres européens de la Défens



Vraiment pas très rassurant... (C’est peu de le dire)



Plus d’infos : Une des participantes (la ministre néerlandaise de la Défense) a twitté une photo dans laquelle on aperçoit sur son bureau le code d’accès à la réunion et les 5 premiers chiffres du mot de passe qui en compte 6.Ce journaliste néerlandais a remarqué le document sur la photo et a donc tenté de compléter le mot de passe, jusqu’à parvenir à faire une entrée remarquée...Security flaw lets journalist gatecrash EU Zoom meetingCe journaliste néerlandais a réussi à pirater une réunion des ministres européens de la DéfensVraiment pas très rassurant... (C’est peu de le dire)Plus d’infos : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/un-journaliste-hackeur-s-introduit-dans-une-videoconference-confidentielle-de-l-ue_4190113.html

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:30