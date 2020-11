Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme retire son chiot de la gueule d'un alligator 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42954 Karma: 19028 Un homme retire son chiot âgé de 3 mois de la gueule d'un petit alligator au bord d'un lac à Estero, en Floride.





Man pulls puppy from alligator's jaws in Estero

Contribution le : Aujourd'hui 23:39:01