Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu as pas compris de quelle côté de la barrière il faut attendre 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3576 Karma: 9059 Quand tu as pas compris de quelle côté de la barrière il faut attendre :

Vous navigateur est trop vieux



La vidéo date un peu, la femme (c'est pas de ma faute si c'est une femme) a eu beaucoup de chance car le train est passé sur l'autre rail (pas sur celui où elle était garée). Elle a repris sa voiture et est partie une fois les barrières remontées!

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:00

MatPy Re: Quand tu as pas compris de quelle côté de la barrière il faut attendre 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 19/05/2018 19:37 Post(s): 81 Karma: 116 Nan mais faudrait pas abîmer la calandre de sa voiture en forçant un peu sur les barrières. Vaut mieux prendre le risque de la détruire entièrement !

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:09