Décollage d'un cabanon de jardin

Décollage d'un cabanon de jardin pendant une tempête en Louisiane

Louisiana Shed Takes Flight As Hurricanes Batter Louisiana





Louisiana Shed Takes Flight As Hurricanes Batter Louisiana

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:10

Re: Décollage d'un cabanon de jardin

Je suis moins choqué par l'envol du cabanon que par le bordel qu'il y avait dedans.

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:51

Re: Décollage d'un cabanon de jardin

Las du quotidien,

la cabane du jardin

fut celle du pin.

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:27

Re: Décollage d'un cabanon de jardin

@Wiliwilliam J'allais le dire: c'est pas un cabanon de jardin, c'est dépotoire. Je crois même reconnaitre un distillateur, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:22