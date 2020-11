Un drone filme le cœur du réacteur 5 de Tchernobyl

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42956 Karma: 19041 Un drone filme le cœur du réacteur 5 de la centrale de Tchernobyl afin de vérifier si des déchets radioactifs se trouvaient dans ce bâtiment en construction lors de la catastrophe en 1986.





Elios 2 Helps Researchers Inspect Reactor Five at Chernobyl

dommage que ce soit pas le 4°réacteur, le 5 a quand même beaucoup moins d'intérêt: il n'était même pas terminé...

Et bien c'est quand même en sale état. Y'a des plaques de bétons qui ont déjà commencé à se détacher :s

