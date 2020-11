Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 364 Karma: 732



The Ultimate 80s Medley (Van Halen, A-Ha, Tears for Fears, Depeche Mode, etc.)





Martin Miller,spécialiste de cover de très bonne facture ,nous offre ici une compilation années 80.

Pour ceux qui ne connaissent pas,sa chaîne vaut le détour.

1. Van Halen - Jump (Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony, David Lee Roth)



2. Survivor - Eye of the Tiger (Frankie Sullivan, Jim Peterik)



3. Peter Gabriel - Sledgehammer (Peter Gabriel)



4. Tears for Fears - Everybody Wants to Rule the World (Roland Orzabal, Ian Stanley, Chris Hughes)



5. A-Ha - Take on Me (Magne Furuholmen, Morten Harket, Pal Waaktaar)



6. Europe - The Final Countdown (Joey Tempest)



7. Depeche Mode - Enjoy the Silence (Martin Gore)

