[Musique] Présentation projet musical

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1406 Karma: 2429





Je tiens à vous présenter mon groupe de rock prog : Seed for Sale

Nous avons travaillé plusieurs années sur 10 compos dont l'album va sortir d'ici la fin de l'année.



Voici notre premier clip :





SEED FOR SALE - MY PLACE



J'espère que ça vous plaira.

N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, que ce soit une critique positive ou négative Bonjour à toutes et à tous !Je tiens à vous présenter mon groupe de rock prog : Seed for SaleNous avons travaillé plusieurs années sur 10 compos dont l'album va sortir d'ici la fin de l'année.Voici notre premier clip :SEED FOR SALE - MY PLACEJ'espère que ça vous plaira.N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, que ce soit une critique positive ou négative

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:53