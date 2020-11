Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un enfant mord son père

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68248 Karma: 30677 Un enfant de 14 mois mord son père entre les jambes





Son Gives Dad a Bad Bite || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:15

Krogoth Re: Un enfant mord son père

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3146 Karma: 1074 Et si tu vas voir le medecin avec une trace de morsure d'enfant sur le penis tu finis en garde à vue...

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:16