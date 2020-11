Une pie insère des cailloux dans une bouteille pour boire le contenu

Options du sujet Imprimer le sujet

C'est vraiment malin comme bestiole, après celle qui ramène les canettes pour manger, celle qui ramène les cailloux pour boire, la boucle est bouclée !





C'est vraiment malin comme bestiole, après celle qui ramène les canettes pour manger, celle qui ramène les cailloux pour boire, la boucle est bouclée !

Edit : J'ai cherché l'original mais la vidéo est passée sur plusieurs chaines en même temps qui mettent des pubs partout (à la idiocraty), la plus ancienne que j'ai vu c'était une chaine libanaise mais c'était un repost', je n'ai pas trouvé d'où ça venait alors je vous mets cette version qui est propre, c'est toujours ça...

Contribution le : Aujourd'hui 22:06:09