Le "rappeur" Dupree G.O.D utilise un lance-flamme sur un bus à New-York (USA) pour faire le buzz :



Dupree G.O.D Goes Viral With Flame Thrower





Rapper Dupree G.O.D. Surrenders to Police After Flamethrower Stunt Atop MTA Bus | NBC New Yor

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:06