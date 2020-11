Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3603 Karma: 9097 La police allemande interrompt un live-stream d'un youtubeur allemand, il semblerait que le monsieur soit "corona-sceptique" :



Mitten im Livestream: Polizei stürmt Wohnung von Dr. Andreas Noack!



Je partage cette vidéo car c'est insolite (bon on a déjà vu souvent des "swatting" aux USA) mais je n'ai aucune idée qui est ce type etc.

Variel Re: La police allemande interrompt un live-stream d'un youtubeur 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12450 Karma: 4364 L'époque est bien révolue où ça disait : "Police allemande ! Veuillez nous suivre s'il vous plaît, nous avons quelques question à vous poser."

Éventuellement suivi de "Nous avons des moyens de vous faire parler."

