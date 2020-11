Un etrange monolithe decouvert dans l Utah

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4223 Karma: 6506

Alors que des agents fédéraux passaient en helicopter pour compter les mouflons. L un des equipiers a vu un truc brillant.

Mystere mystere.



'This is wild': mysterious monolith found in Utah desert

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:37