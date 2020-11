Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42971 Karma: 19067 Un pingouin sur un bateau veut se jeter à l'eau. Qu'est-ce qu'il reste ?





Contribution le : Aujourd'hui 21:06:44

Ragalok

Je masterise ! Inscrit: 10/12/2013 17:16 Post(s): 2697 Karma: 2188 sa y est il va enfin partir on va pouvoir continu. . . et merde.

Contribution le : Aujourd'hui 21:14:00