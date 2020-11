Options du sujet Imprimer le sujet

Apparemment, un chercheur en sécurité a trouvé le moyen de déverrouiller et démarrer une Tesla Model X :



COSIC researchers hack Tesla Model X key fob



La vidéo est bien faite mais je n'ai aucune idée si c'est véridique ou non.

Aujourd'hui 08:34:57

Maitre_Cube Re: Les Teslas se transforment en voiture de partage (genre Autolib) 0 #2

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 287 Karma: 449 Leur stratégie pour que ça paraisse vrai est mal trouvée. Ça a été filmé avec un rendu cinéma, ça aurait été en mode docu ce serait plus percutant.

Aujourd'hui 08:47:01