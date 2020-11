Index des forums Koreus.com Le Bar Questions sur les micros Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'écris un article sur le sujet et je voudrais lever quelques doutes et avoir des précisions. Si quelqu'un s'y connait en micro ce serait super.



Première question assez "bête" :



On dit qu'une bonnette sert à protéger du vent le micro. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? J'entends, est-ce qu'elle protège le micro, dans le sens où il y a un réel risque d'avoir une atteinte sur la bobine mobile ou est-ce qu'en fait c'est le son qu'on protège ? Car le rendu avec le vent c'est bof...



De quelle façon la bonnette "protège" le micro ? Est-ce que c'est par le fait qu'elle freine le vent, qu'elle le coupe en quelque sorte ? Quelles sont les propriétés requises pour une bonne bonnette ?



