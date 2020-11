Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Diego Armando Maradona est mort

On se souvient de son extraordinaire talent





Maradona gol del secolo mondiali '86 Argentina-Inghilterra (DJP, bien sur)



oublions ses excès responsables de son déclin. R.I.P.





Non riesce a parlare e si abbassa i pantaloni, fa discutere il video di Maradona

Aujourd'hui 18:12:16

Yazguen Re: Diego Armando Maradona est mort

Je vais zapper la 2ème vidéo pour ne garder que la 1er...

Aujourd'hui 18:26:13