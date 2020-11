Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate embrouille irlando-écossaise 1 #1

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 366 Karma: 732



doorman in McDonalds, Belfast







Une grosse altercation a eu lieu lundi soir devant un McDonald’s de Belfast, en Irlande. Alors que le vigile exhortait un client de quitter les lieux, une violente bagarre a démarré. doorman in McDonalds, Belfast https://t.co/sTy6iSUHbf Une grosse altercation a eu lieu lundi soir devant un McDonald’s de Belfast, en Irlande. Alors que le vigile exhortait un client de quitter les lieux, une violente bagarre a démarré.

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:48

Wiliwilliam Re: embrouille irlando-écossaise 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31262 Karma: 9560 Donc il l'a tué. tout va bien. c'est son job.

Contribution le : Aujourd'hui 19:00:17

alfosynchro Re: embrouille irlando-écossaise 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7891 Karma: 3383 Ce moment quand la Terre percute son crâne !

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:13

Variel Re: embrouille irlando-écossaise 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12465 Karma: 4371 Le style délicat pour virer les bouts qui gênent… La classe.

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:16