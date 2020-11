Just Scream : une hotline pour enregistrer et partager vos cris

Options du sujet Imprimer le sujet

Ce site fonctionnera jusque au 21 janvier 2021 https://justscream.baby/listen/ (rdv ici pour écouter les cris) https://justscream.baby/ (pour envoyer un cri)L'office de tourisme islandais propose ce site pour hurler au téléphone et diffuser ensuite vos cris sur Internet.Ce site fonctionnera jusque au 21 janvier 2021

