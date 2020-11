Un écureuil ivre, ou le danger de la poire fermentée

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6559 Karma: 3713

Une femme aux US a donné des poires aux écureuils, mais en voyant la réaction du premier elle a réalisé que les poires avaient fermenté.

Elle s'est dépêché de retirer les poires et l'écureuil s'en est remis.



(Le voice over est juste un reportage asiatique là dessus)





Squirrels | Minnesota | Squirrel Gets Drunk In Twin Cities Backyard

