LeCromwell oceanbird : le paquebot du turfu 3 #1

Je masterise !

Wallenius Marine - Introducing Oceanbird



source Wallenius Marine - Introducing Oceanbird

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:30

Wiliwilliam Re: oceanbird : le paquebot du turfu 1 #2

La loi c'est moi



[cynisme ON]

C'est le green washing de quelle entreprise?

[cynisme OFF]



Concept sympa C'est pas-que-beau, c'est écolo. (<-- vous l'avez?) C'est plus un cargo qu'un paquebot![cynisme ON]C'est le green washing de quelle entreprise?[cynisme OFF]Concept sympaC'est pas-que-beau, c'est écolo. (<-- vous l'avez?)

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:46

alfosynchro Re: oceanbird : le paquebot du turfu 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7902 Karma: 3390 Je me demandais ce que c'était le turfu !!!

Bon, c'est pour ça que là on l'a en images de sainte hèse...

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:18

gatsu35 Re: oceanbird : le paquebot du turfu 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 08/01 18:11:53 Post(s): 49 Sur le papier ça a l"air beau, mais je sens d'ici que ça sera de la merde dans la réalité, surtout en terme de consommation d'énergie.

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:19