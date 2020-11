Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Deux hommes ivres tombent dans une cage d'ascenseur 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42977 Karma: 19088 Deux hommes ivres tombent dans une cage d'ascenseur à Quanzhou, en Chine. Ils ne souffrent que de légères blessures.



Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8121 Karma: 7132 Ça va pas de mettre des vidéos comme ça sans un petit "âmes sensibles" ? Qu'en sait-on qu'ils n'ont que de légères blessures ? Est-on sûr que ce sont les mêmes qui remontent et que ce n'est pas une manipulation de la Chine ? Mais que devient Koreus ?

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4144 Karma: 1912 En vrai il ont du faire une belle chute quand même, y'a facile 2m dans une cage d'ascenseur au rdc

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6166 Karma: 2589 Drakkaru





ça dépend des cages d'ascenseurs mais effectivement cela reste fort possible, ça varie selon les différent type de configuration de gaine d'ascenseurs, apparemment se serait comme un hôtel donc je pense que pour ce type d'établissement elle doit être pas mal en profondeur (bon c'est en Chine je ne sais pas si c'est comme chez nous en France), pire si il y a un -1 ou un -2



N'empêche il s'en sortent bien là parce que ça dépend aussi de ce qu'il y a comme éléments en fond de fosse, si il y a plusieurs ressorts ou non assez haut en bas de gaine et/ou autres parties métalliques, ils auraient pu avoir bien pire, j'ai connus des accidents d'ascensoristes qui ont eu de graves accidents pour moins que ça voir des décès.







Par contre le ventail de porte qui se barre comme ça, c'est une grosse négligence de la part des techniciens de maintenance , c'est pas du tout normal. ça dépend des cages d'ascenseurs mais effectivement cela reste fort possible, ça varie selon les différent type de configuration de gaine d'ascenseurs, apparemment se serait comme un hôtel donc je pense que pour ce type d'établissement elle doit être pas mal en profondeur (bon c'est en Chine je ne sais pas si c'est comme chez nous en France), pire si il y a un -1 ou un -2N'empêche il s'en sortent bien là parce que ça dépend aussi de ce qu'il y a comme éléments en fond de fosse, si il y a plusieurs ressorts ou non assez haut en bas de gaine et/ou autres parties métalliques, ils auraient pu avoir bien pire, j'ai connus des accidents d'ascensoristes qui ont eu de graves accidents pour moins que ça voir des décès.Par contre le ventail de porte qui se barre comme ça, c'est une grosse négligence de la part des techniciens de maintenance , c'est pas du tout normal.

