Options du sujet Imprimer le sujet

Dumnac ASMR Mélenchon 5 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 10/12/2007 16:55 Post(s): 80 Karma: 146



ASMR Jean-Luc Mélenchon ASMR Jean-Luc Mélenchon https://t.co/UuEKXl8ghg

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:33

LeCromwell Re: ASMR Mélenchon 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4553 Karma: 4964 J'AIME

@Krobot et toi?

Contribution le : Aujourd'hui 22:18:16

Avaruus Re: ASMR Mélenchon 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8126 Karma: 7132 Ro putain, le décalage est génial !



Par compte, y a pas à tortiller, à chaque fois que je revois cette vidéo, ça me met très mal à l'aise. Il ne s'est vraiment pas illustré par son savoir vivre et sa modestie ici.

Contribution le : Aujourd'hui 22:27:44