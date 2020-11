Un serpent tombe sur la tête d'une femme + Voleurs de voiture

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42982 Karma: 19093







Snake Slips Out Of Overhead Vent || ViralHog





Des hommes volent une voiture stationnée dans une rue à Crispano, en Italie.





https://www.facebook.com/489369491216947/videos/165178325302022 Un serpent sort d'une grille d'aération et tombe sur la tête d'une femme dans une maison à Annawan, dans l'Illinois.Snake Slips Out Of Overhead Vent || ViralHogDes hommes volent une voiture stationnée dans une rue à Crispano, en Italie.

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:45