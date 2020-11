Cupidon s’échappe d’un tableau de Rubens

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42982 Karma: 19093 Cupidon s’échappe du tableau "La Fête de Vénus", du peintre Pierre Paul Rubens, dans un mapping réalisé à l'aéroport de Bruxelles.





La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31274 Karma: 9563 ça doit être un truc diffusé en boucle parce que les gens en ont visiblement rien a péter :'D

j'adore!

