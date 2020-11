tik tok proche de la fin?

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8139 Karma: 7140

Pour le bien de la population française,

Pour le bien de la population cybernétique,

Pour le bien de Tik-Tok,

Pour le bien du référencement,

Pour le bien de tout internet,

Pour mon bien,



Je ne clique pas sur cette vidéo.



Fais suivre ce message. Si tu ne le fais pas suivre après l'avoir lu, tu rêveras toutes les nuits jusqu'à la fin de ta vie que tu as des conversions interminables avec Marlène Schiappa qui essaiera de tenir des discussions intelligentes et intéressantes avec toi. Ne tente pas le diable.



Si tu as déjà cliqué sur la vidéo, ton âme est maudite sur 99 générations.

