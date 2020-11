Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Canal + licencie un de ses employés suite à une parodie d’en Pascal praud sur demande de bolloré 3 #1

Winamax Sport - « On ne connait pas mieux les sujets que vous, mais nous on est payés, c'est ça la différence. » Pascal Prono, Michel Saindoux, Jérôme Leroi-Merlu, Lionel Messiha : #LesSopronos présentent l'heure des pronos.



