Options du sujet Imprimer le sujet

DoctorZaius La racine du diable 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02/2019 18:18 Post(s): 29 Karma: 90











































Contribution le : Aujourd'hui 21:24:11

Monachaud Re: La racine du diable 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2004 21:25 Post(s): 2513 Karma: 75 @DoctorZaius Tu n'aurais pas d'autres photos en vue arrière et de côté stp ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:28:44

Jinroh Re: La racine du diable 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4240 Karma: 6535 J ai l impression que sur la 12 eme photo y a un doigt qui pousse non?

Tu peux développer un peu le sujet stp?

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:12 _________________

"S il vous plai...un ou deux karma pour mangé.."

DoctorZaius Re: La racine du diable 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02/2019 18:18 Post(s): 29 Karma: 90 @Monachaud



Je peux en refaire une série.

J'ai retrouvé un vieil appareil et le potager m'a offert une petite surprise...

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:56

DoctorZaius Re: La racine du diable 0 #6

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02/2019 18:18 Post(s): 29 Karma: 90 @Jinroh



Je lui grattais le cou... On voit bien qu'elle apprécie.

Contribution le : Aujourd'hui 21:33:00

DoctorZaius Re: La racine du diable 0 #7

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02/2019 18:18 Post(s): 29 Karma: 90 Monachaud























Plus arrière ??? Plus arrière ???

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:08

Nutell_moi Re: La racine du diable 0 #8

Je suis accro Inscrit: 13/11/2013 18:38 Post(s): 1830 Karma: 2874 C'est possible de développer un peu avec une série par dessous ?

Ça se mange en salade ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:01

Monachaud Re: La racine du diable 0 #10

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2004 21:25 Post(s): 2513 Karma: 75 @DoctorZaius

Parfait merci, effectivement ça m'a tout l'air d'être une racine du diable

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:21