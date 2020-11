Je crée une FAKE NEWS, vous la partagez PAR MILLIERS... (expérience)

Options du sujet Imprimer le sujet

corent2

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:59

G Milgram a fait l'expérience de créer un faux document, et a observé sa propagation.

Le document est même arrivé jusqu'au JT de TF1.

Le document est même arrivé jusqu'au JT de TF1.





Contribution le : Aujourd'hui 11:35:59

LeCromwell

Quel dommage de faire sa voix grave

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:17

Quel dommage d’y ajouter une musique angoissante

Quel dommage ce fond trouble



Parce que l’idée est bonne

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:17