Options du sujet Imprimer le sujet

philb Passager clandestin 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/09/2008 16:14 Post(s): 144 Karma: 132 https://www.facebook.com/groups/shitlondon/permalink/10158381788803791/

(Désolé pour le lien, je ne parviens pas à mettre l'afficheur vidéo)

A Londres, dans l'ascenseur du tunnel piétonnier de Greenwich, un passager clandestin semble accompagner les mouvements de transits. Peut-être est-ce une nouvelle catégorie de personnel d'accompagnement des ascenseurs ? (Désolé pour le lien, je ne parviens pas à mettre l'afficheur vidéo)A Londres, dans l'ascenseur du tunnel piétonnier de Greenwich, un passager clandestin semble accompagner les mouvements de transits. Peut-être est-ce une nouvelle catégorie de personnel d'accompagnement des ascenseurs ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:20