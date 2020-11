Le top du luxe : Trailer de la Mercedes-Maybach S580

Je m'installe Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 275





Sous le capot on retrouve un V8 Bi-Turbo mais les principaux arguments sont à l'intérieur, des écrans et des LED partout, une optimisation de l'assise poussée à son maximum (inclinaison, resserrement des côtés, ...), fermeture de porte motorisée... Elle sera capable aussi d'atténuer le bruit de la route en les analysant et en produisant un son inverse !



La voiture sera évidemment doté du dernière système de conduite et de stationnement autonome.





The New Mercedes-Maybach S-Class: World Premiere | Trailer



J'ouvre une cagnotte sur KissKissBankBank pour que je puisse l'acheter, si vous voulez participer :

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:46