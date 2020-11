Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh 14 (quatorzes) heures d attentes pour aller au fast food!! 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4242 Karma: 6538

People Wait 14 Hours for In-N-Out in Colorado | NowThis



Moi au bout de 8 heures j aurais pété un boulard...

Contribution le : Aujourd'hui 17:02:59