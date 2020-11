Options du sujet Imprimer le sujet

SEB93 De Marseille à Paris, les nettoyeurs pédestre. #masques 😷 1 #1

L’un se fait appeler « l’escargot anglais », l’autre « le sanglier marseillais ». Ensemble, Frédéric, photo reporter, et Edmund, auteur du livre « L'Anglais qui voulait nettoyer la France », marchent depuis Marseille jusqu'à Paris pour ramasser des milliers de masques chirurgicaux jetés dans la nature. Partis le 1er octobre, le drôle de duo devrait arriver ce samedi à Paris après avoir marché 880 km. « C’est le déchet tendance de l’année », raconte le photographe reporter. « On en trouve partout : sur la route, les parkings, devant chez les gens, dans des forêts, au bord des lacs… il y en a partout ! »







Contribution le : Aujourd'hui 10:44:47