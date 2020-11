Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Pascal Praud s'emporte en ASMR 1 #1

espalemit



Aujourd'hui 17:09:28

mahad

mahad: C'était drôle une fois à force c'est juste nul

Aujourd'hui 17:10:34

Milot

Milot: Ben ce qui fonctionnait avec celle de Mélenchon, c'était la colère relativement contenue.

Avec Praud, la colère chuchotée est débridée.

Un peu comme deux adultes s'engueulant sans vouloir réveiller les petits.

Du coup, bah ça perd de son intérêt.

Aujourd'hui 17:25:18