Le cinéma enfumé [Série "Déjà-vu" - Ép 3 : Les cigarettes Morley] (Domittor)

Je viens d'arriver Inscrit: 21/05/2014 00:12 Post(s): 39





Je vous présente avec grand plaisir ma dernière vidéo.

Vos retours sont à chaque fois bienveillants et me poussent à m'améliorer, j'espère que cet épisode vous plaira.



(Je poste vite avant que @LeFreund me coupe l'herbe sous le pied )



Romain.





Le cinéma enfumé [Série "Déjà-vu" - Ép 3 : Les cigarettes Morley] Salut tout le monde !Je vous présente avec grand plaisir ma dernière vidéo.Vos retours sont à chaque fois bienveillants et me poussent à m'améliorer, j'espère que cet épisode vous plaira.(Je poste vite avant que @me coupe l'herbe sous le piedRomain.Le cinéma enfumé [Série "Déjà-vu" - Ép 3 : Les cigarettes Morley]

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:16