Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68322 Karma: 30739

Un bus scolaire tourne devant un camion à Newmarket, Ontario, Canada





Semi Has Close Call with Tight Turning Bus || ViralHog



Il n'a pas l'air épais ce toit, à Trenton, Texas, USA





Storm Blows Roof Off the House Causing Flooding || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:33:20