« Derrière la porte » de « Creustel » sur les violences Conjugales

DERRIÈRE LA PORTE (Court-métrage)



À l’approche des fêtes de fin d’année, un groupe d'amis passe le week-end dans une maison à la campagne. Parmi eux, Lukas, jeune chanteur populaire, venu accompagné de Chloé, sa petite amie non officielle, qui va vite susciter la curiosité des autres. La soirée est festive, mais au petit matin la joie des retrouvailles amicales va rapidement basculer. La nuit porte son lot de secrets.



Aujourd'hui 08:59:10