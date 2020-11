Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31300 Karma: 9582 Quelqu'un connait des applis smartphone/tablette qui permettent de générer des images en AR à partir de codes (QR).



Exemple: je scan un QR avec une appli et ça fait apparaître une image 2D/3D.



avec la possibilité d'importer ses propres projections (et donc générer ses propres QR codes)!

