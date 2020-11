Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Fail d'un dompteur de feu 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43007 Karma: 19132 Un dompteur de feu enflamme son pantalon pendant un spectacle.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:19

Variel Re: Fail d'un dompteur de feu 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12498 Karma: 4395

Par contre il faudrait revoir la fin… Très bon numéro.Par contre il faudrait revoir la fin…

Contribution le : Aujourd'hui 16:39:14

gazeleau Re: Fail d'un dompteur de feu 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2954 Karma: 2457 quelle idée de faire ça avec du polyestère !

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:35

Loom- Re: Fail d'un dompteur de feu 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6192 Karma: 2599 Fallait y projeter avant un produit ignifugé, il a qu'à aller voir Grosjean.

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:07

zoynot Re: Fail d'un dompteur de feu 0 #9

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 651 Karma: 613 Ca c'est un mec qui sait chauffer son public. Faire rire toute la salle avec une knaki grillée, c'est fort.

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:00