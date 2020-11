coup de gueule d'un médecin

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 646 Karma: 424

psikopate Sans vouloir Paul et Mickey, j'aimerai avoir ses sources quant à ses chiffres.



Et, qu'il se mette d'accord avec ses collègues en EHPAD, en Réa, etc pour savoir si oui ou non ces "0.2% de malades" c'est un problème ou pas.



Soit disant il engueule "Jupiter" par ce qu'il lui a manqué de respect.

En attendant les propositions de ce médecin je ne les entend pas. Il propose quoi de mieux ?



